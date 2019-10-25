Мадрид. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Кандидат в президенты Боливии от "Движения за социализм" Эво Моралес Айма, выступая перед сторонниками в городе Кочабамба, вновь заявил о своей победе в первом туре.
На фоне визита Моралеса, отмечает боливийская газета "Тьемпос", в Кочабамбе вспыхнули протесты, для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ.
Ранее в Верховном избирательном суде (избирательной комиссии) Боливии констатировали, что по результатам подсчета 99,99% голосов избирателей, победу одержал Моралес, за которого проголосовали 47,07% участников выборов. Его основного конкурента, представителя партии "Гражданское сообщество" Карлоса Месу поддержали 36,51% избирателей. Отрыв Моралеса в 10,56 процентных пунктов, согласно позиции избиркома, позволяет не проводить второй тур голосования.
Между тем, в Организации американских государств, и в ЕС полагают, что лучшим исходом для проведения ситуации в Боливии в норму стал бы второй тур выборов.
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