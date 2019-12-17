Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 13:43

Париж. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Эйфелева башня в Париже закрыта для посещений во вторник из-за общенациональной забастовки, говорится в ее официальном твиттере.

"Эйфелева башня закрыта, но по-прежнему можно посетить эспланаду, это бесплатно", - отмечается в сообщении.

Жители Франции массово бастуют против пенсионной реформы с начала декабря. Выступления проходят в Париже, а также в Лионе, Нанте, Лилле, Бордо, Марселе. В частности, в забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые в случае претворения в жизнь пенсионной реформы лишатся ряда привилегий.

В Парижском регионе во вторник движение общественного транспорта будет осуществляться с перебоями. В метро будут закрыты все линии, кроме линий 1 и 14. Частично отменены маршруты наземного транспорта. Ожидается, что будут работать лишь 20% пригородных поездов.

1ту ез ав

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