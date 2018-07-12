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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 17:34 12.07.2018 - 17:34

Москва/Париж. 12 июля. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ - Эйфелева башня в Париже будет закрыта для посещения в день финала ЧМ-2018 из-за организации фан-зоны на Марсовом поле, сообщает в четверг дирекция Общества эксплуатации башни.

"В день матча Франция-Хорватия, 15 июля, посещение Эйфелевой башни туристами будет невозможно из-за организации фан-зоны на Марсовом поле", - говорится в сообщении.

Если билеты для посещения достопримечательности уже приобретены, то их аннулируют и в течение двух месяцев перечислят туристам обратно на банковскую карту.

Также башня будет закрыта 14 июля из-за подготовки к запуску фейерверков к празднованию Дня взятия Бастилии.

По данным газеты Le Point, мэр Парижа Анн Идальго объявила об установке нескольких экранов на площадке перед Эйфелевой башней, которые будут транслировать финал ЧМ-2018.

Меры безопасности 14 и 15 июля в Париже будут усилены.

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