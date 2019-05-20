Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 16:45

Париж. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Одну из главных парижских достопримечательностей - Эйфелеву башню - закрыли для посещения после того, как неизвестный попытался взобраться на нее.

"Эйфелева башня в настоящее время закрыта. Она будет закрыта вплоть до дальнейших распоряжений", - говорится в сообщении компании-оператора Эйфелевой башни в Twitter.

По данным французских СМИ, мужчина забрался на пролет между вторым и третьим этажом. Посетители монумента эвакуированы с первого и второго этажа. На третьем этаже по-прежнему остаются туристы.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции и спасатели.

"Чтобы избежать долгого ожидания, мы советуем нашим посетителям перенести свой визит на другое время", - отмечается в сообщении в Twitter.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!