Париж. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Одну из главных парижских достопримечательностей - Эйфелеву башню - закрыли для посещения после того, как неизвестный попытался взобраться на нее.
"Эйфелева башня в настоящее время закрыта. Она будет закрыта вплоть до дальнейших распоряжений", - говорится в сообщении компании-оператора Эйфелевой башни в Twitter.
По данным французских СМИ, мужчина забрался на пролет между вторым и третьим этажом. Посетители монумента эвакуированы с первого и второго этажа. На третьем этаже по-прежнему остаются туристы.
На место инцидента прибыли сотрудники полиции и спасатели.
"Чтобы избежать долгого ожидания, мы советуем нашим посетителям перенести свой визит на другое время", - отмечается в сообщении в Twitter.
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