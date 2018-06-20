Эквадор активизирует меры по оказанию помощи мигрантам из Венесуэлы - МИД
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Мадрид. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Эквадорские власти при международном содействии намерены разместить на территории страны специальные временные убежища для венесуэльцев, желающих покинуть родину, сообщает в среду латиноамериканская пресса со ссылкой на заявление МИД Эквадора.
Эта мера, к реализации которой планируется подключить несколько ведомств, направлена на оказание помощи гражданам Венесуэлы, которые перебираются в Эквадор.
МИД Эквадора отмечает, что в 2017 году в страну прибыли примерно 288 тыс. венесуэльцев, вынужденно покинувших родину из-за сложной экономической ситуации.
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Интерфакс