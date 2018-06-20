Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 19:09 20.06.2018 - 19:09

Мадрид. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Эквадорские власти при международном содействии намерены разместить на территории страны специальные временные убежища для венесуэльцев, желающих покинуть родину, сообщает в среду латиноамериканская пресса со ссылкой на заявление МИД Эквадора.

Эта мера, к реализации которой планируется подключить несколько ведомств, направлена на оказание помощи гражданам Венесуэлы, которые перебираются в Эквадор.

МИД Эквадора отмечает, что в 2017 году в страну прибыли примерно 288 тыс. венесуэльцев, вынужденно покинувших родину из-за сложной экономической ситуации.

1ар ан

Neuer Inhalt Horizontal Line