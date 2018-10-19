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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 8:04 19.10.2018 - 08:04

Мадрид. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Эквадорские власти в пятницу выдворили посла Венесуэлы Кароль Дельгадо, в ответ поверенной в делах Эквадора в Каракасе Элисабет Мендес было предписано покинуть Венесуэлу, сообщает агентство ЭФЭ.

Осложнение дипломатических отношений между двумя странами возникло вслед за высказываниями венесуэльского министра связи Хорхе Родригеса, который назвал президента Эквадора Ленина Морено лжецом.

Ранее Х.Родригес заявил, что президент Эквадора солгал, когда, выступая с трибуны ООН в сентябре, заявил, что в его страну каждый день прибывает по 6 тыс. венесуэльцев.

"Цифра, которой он манипулировал, означает, что ежедневно и в течение семи лет из Венесуэлы в Эквадор должны были отправляться по 140 автобусов", - объяснил Х.Родригес.

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