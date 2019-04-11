Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 17:46

*** Двух хакеров из России подозревают в попытках вмешательства в дела Эквадора

Мадрид. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Эквадор лишил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, поскольку тот пытался вмешаться во внутренние дела этого государства, приводит в четверг канал CNN заявление главы МВД Марии Паулы Ромо.

"Министр иностранных дел Эквадора Мария Паула Ромо заявила, что Эквадор отозвал решение о предоставлении убежища Джулиану Ассанжу, поскольку располагает вескими доказательствами того, что он вмешивался во внутренние дела Эквадора с целью дестабилизировать правительство", - приводит канал ее слова.

В ходе пресс-конференции она рассказала, что в Эквадоре уже несколько лет проживает один из ключевых членов WikiLeaks и близкий к Дж.Ассанжу человек. По ее словам, этот человек вместе с бывшим главой МИД Эквадора Рикардо Патиньо посещал Перу, Испанию и Россию. Р.Патинью занимал этот пост с 2010 по 2016 годы, когда у власти в стране находился Рафаэль Корреа.

Она также рассказала, что неких двух хакеров из России также подозревают в попытках вмешаться в дела государства с целью дестабилизации, и информация о них будет передана генпрокурору Эквадора.

"Мы не можем позволить Эквадору стать хакерским центром, и мы не можем позволить, чтобы в стране велась незаконная деятельность, направленная на то, чтобы причинить вред гражданам или другим государствам", - сказала она.

При этом, глава МВД Эквадора не пояснила, задержали ли этих людей или только установили их личности.

М.П.Ромо добавила, что в ближайшее время правительство Эквадора предоставит дополнительную информацию, разъясняющую принятое им решение.

Она добавила, что Дж.Ассанж, помимо всего прочего, позволял себе грубое нарушение санитарных норм в посольстве.

Эквадор в четверг лишил Дж.Ассанжа права на убежище в эквадорском посольстве в Лондоне, после чего основатель Wikileaks был арестован британской полицией. Одной из причин ареста стал запрос США об экстрадиции Дж.Ассанжа.

Минюст США в четверг опубликовал обвинения в отношении Дж.Ассанжа в том, что он вступил в сговор с бывшим информатором основанного Дж.Ассанжем сайта WikiLeaks Челси Мэннинг, чтобы взломать пароль на компьютерах Пентагона. В США Дж.Ассанжу теперь грозит до пяти лет тюремного заключения.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!