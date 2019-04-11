Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 12:26

Мадрид. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Эквадор лишил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище в эквадорском посольстве за нарушение международных договоров и "агрессивное поведение", заявил президент страны Ленин Морено.

"Сегодня я объявляю, что неуважительное и агрессивное поведение господина Ассанжа, враждебные и угрожающие заявления со стороны дружественных ему организаций в адрес Эквадора и, в особенности, нарушения международных договоров, довели ситуацию до той точки, когда убежище для Ассанжа неприемлемо и не представляется возможным", - говорится в видеообращении, опубликованном в четверг на его аккаунте в Twitter.

При этом он напомнил, что "Эквадор - это щедрая страна с распростёртыми объятиями".

"Наше правительство уважает принципы международного права и институт, которым является право на получение убежища", - сказал Л.Морено.

Ранее стало известно, что полиция Лондона арестовала основателя Wikileaks Дж.Ассанжа.

"Полиция Лондона обязана следовать выданному ордеру, и она попала на территорию посольства Эквадора по приглашению посла (этой страны - ИФ) вслед за отзывом права на предоставление Дж.Ассанжу убежища", - указано в заявлении полиции.

1кю аю

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