Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 12:49

(расширенная версия, добавлены 5 -7-е абзацы)

Мадрид. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Эквадор лишил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище в посольстве в посольстве в Лондоне за нарушение им международных договоров и "агрессивное поведение", заявил президент страны Ленин Морено.

"Сегодня я объявляю, что неуважительное и агрессивное поведение господина Ассанжа, враждебные и угрожающие заявления со стороны дружественных ему организаций в адрес Эквадора и, в особенности, нарушения международных договоров, довели ситуацию до той точки, когда предоставление убежища для Ассанжа неприемлемо и не представляется возможным", - говорится в видеообращении, опубликованном в четверг в Twitter президента.

При этом он напомнил, что "Эквадор - это щедрая страна с распростертыми объятиями".

"Наше правительство уважает принципы международного права и институт, которым является право на получение убежища", - сказал Л.Морено.

По его словам, эквадорские власти получали угрозы со стороны Wikileaks, но не уточнил, какого характера были угрозы.

"Два дня назад, организация Wikileaks, связанная с Ассанжем, угрожала правительству Эквадора. Моему правительству нечего бояться, и оно не работает под давлением. Эквадор управляется принципами права, соотносимыми с принципами международного права, и защищает интересы эквадорцев", - отметил Л.Морено.

Он подчеркнул, что предоставлять или лишать кого-либо убежища - "это суверенное право государства Эквадор".

Ранее стало известно, что полиция Лондона арестовала основателя Wikileaks Дж.Ассанжа.

"Полиция Лондона обязана следовать выданному ордеру, и она попала на территорию посольства Эквадора по приглашению посла (этой страны - ИФ) вслед за отзывом права на предоставление Дж.Ассанжу убежища", - указано в заявлении полиции.

1кю аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!