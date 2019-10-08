Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 9:37

Кито. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Эквадорская государственная нефтяная компания Petroamazonas EP из-за массовых протестов приостановила работу трех нефтяных месторождений.

Подобный шаг вызван "захватом группами лиц, не имеющих отношения к их деятельности", заявило министерство электроэнергетики страны. Представители компании "ведут с ними мирные переговоры", добавили в ведомстве.

Приостановка означает снижение добычи на 60 тыс. баррелей в сутки, сообщает Deutsche Welle.

Протесты в Эквадоре начались из-за резкого повышения цен на топливо, вызванного отменой госсубсидий. Власти больше не могут позволить себе субсидировать его покупку, объяснил президент Ленин Морено.

С начала октября стоимость топлива подскочила более чем вдвое. Глава государства ввел режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней и отменил трехдневный визит в Германию.

Между тем представители коренных народов и фермеры идут маршем на столицу. По данным Конфедерации коренных народов Эквадора, в Кито направляются не менее 20 тыс. человек. Крупная акция протеста в эквадорской столице запланирована на 9 октября.

При этом Морено в радиообращении подчеркнул, что "сохраняет приверженность" к диалогу с "коренными братьями".

Массовые акции парализовали работу общественного транспорта во многих городах республики. Стражи порядка задержали 477 человек.

Вместе с тем представители коренных народов заявили, что с 6 октября удерживают несколько десятков военнослужащих и полицейских. С начала протестов один мирный житель погиб, еще 77 человек получили ранения. Большинство из пострадавших - сотрудники сил безопасности Эквадора, заявила глава МВД Мария Паула Ромо.

Власти выразили обеспокоенность "неконтролируемым характером" протеста. Представитель правительства особо выделил "анархистские и преступные действия, которые можно наблюдать на улицах". Так, в одном из населенных пунктов в нескольких десятках километров от Кито произошли столкновения с силами безопасности. Полицейские применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В провинции Котопахи молочная фабрика и несколько цветочных ферм пострадали от действий мародеров.

Субсидии на топливо были введены в Эквадоре в 1970-х годах. Их упразднение является частью пакета экономических мер, с помощью которых власти хотят бороться с кризисом в стране. Эквадор ранее получил от Международного валютного фонда кредит в размере $4,2 млрд и обязался в ответ сократить госрасходы. Программа субсидий обходилась бюджету в $1,3 млрд в год.

Оь фф ав*

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