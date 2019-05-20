Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 18:03

Лондон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Посольство Эквадора в Лондоне начало передавать США некоторые личные вещи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, оставшиеся там после его ареста, сообщает в понедельник телеканал BBC.

Среди вещей, переданных США, числятся записи Ассанжа, его юридические и медицинские документы, а также электронное оборудование.

Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон в ответ на передачу США вещей Ассанжа заявил, что "Эквадором руководят преступники и лжецы", а администрация президента США Дональда Трампа "побуждает союзников действовать как на Диком Западе".

Адвокат Ассанжа Эйтор Мартинес назвал действия Эквадора нарушением правил предоставления убежища.

"Эквадор совершает вопиющее нарушение самых базовых норм предоставления убежища, передавая все личные вещи того, кому предоставляется убежище, без разбора стране, от которой его защищают, то есть США", - заявил адвокат.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks, который скрывался там порядка семи лет. Власти Эквадора также разрешили забрать личные вещи Ассанжа.

Минюст США в апреле сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров в США.

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