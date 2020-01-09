Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 14:39

Вашингтон. 9 января. ИНТЕРФАКС - Экипаж Международной космической станции (МКС) начал подготовку к проведению первых трех выходов в открытый космос в текущем году, которые состоятся в январе, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Первые два выхода в космический вакуум совершит женский дуэт - американские астронавты Джессика Меир и Кристина Кук. Они запланированы на 15 января и 20 января. Им предстоит завершить операцию по замене старых никель-водородных батарей на новые более мощные литий-ионные на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей. Обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года

Впервые в истории за борт МКС сразу две женщины выходили в октябре прошлого года. В ходе пребывания в открытом космосе, которое продлилось около 6,5 часов, Меир и Кук успешно заменили вышедший из строя один из энергоблоков на ферме МКС, отвечающий за зарядку/разрядку внешних аккумуляторных батарей станции.

Следующий выход в открытый космос будет 25 января. Астронавт NASA Эндрю Морган и командир МКС, астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано должны завершить операцию по ремонту магнитного альфа-спектрометра. В ходе трех выходов в открытый космос, состоявшихся в прошлом году, на нем был установлен новый блок системы охлаждения (UTTPS) взамен вышедшего из строя. Теперь астронавтам предстоит проверить соединения блока на предмет наличия утечек охлаждающего углекислого газа.

Магнитный альфа-спектрометр (AMS-02), доставленный на МКС в мае 2011 года и установленный на ферме станции, предназначен для регистрации космических частиц и измерения их электрических зарядов в поисках антиматерии и тёмной материи. Он призван приблизить человечество к пониманию происхождения Вселенной.

Ремонт прибора никогда не предполагалось проводить на орбите из-за особой сложности работ. Если астронавтам удастся восстановить работу спектрометра, то он сможет проводить исследования, по меньшей мере, до 2024 года.

1нв бп

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