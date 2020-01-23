Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 15:24

Давос. 23 января. ИНТЕРФАКС - Экоактивисты во главе с Гретой Тунберг в пятницу планируют провести климатическую забастовку, о чем шведская активистка сообщила в четверг в своем твиттере.

"Завтра в 11:00 (13:00 мск) мы проведем климатическую забастовку на площади Бубуенбруннен плац/Постплац в Давосе. Будем рады, если вы присоединитесь к нам", - написала Тунберг.

Ранее на этой неделе шведская экоактивистка Грета Тунберг на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе обвинила политиков в пустых обещаниях и в отсутствии реальных действий для борьбы с изменением климата.

"Вы говорите, что дети не должны беспокоиться. Вы говорите: "Оставьте это нам. Мы все сделаем, мы обещаем, что не подведем вас". Но в итоге - ничего. Тишина. Или даже хуже, чем тишина. Пустые слова и обещания, которые создают только впечатление, что достаточные действия предпринимаются", - сказала Тунберг, выступая на форуме в минувший вторник.

Тунберг призвала активнее бороться с изменением климата, и не только на словах, но и реальными действиями.

По словам 17-летней экоактивистки, ситуация в мире в области экологии только ухудшается, и поэтому необходимы экстренные действия для борьбы с изменением климата.

"Наш дом (наша планета - ИФ) по-прежнему горит. Ваше бездействие способствует разжиганию огня. Мы по-прежнему говорим вам, что следует паниковать и действовать, если вы любите своих детей больше всего на свете", - добавила Тунберг.

Ранее в Давосе выступил президент США Дональд Трамп, который, в частности, в своей речи подверг критике экоактивистов, считающих, что человечеству грозит катастрофа.

За последний год Грета Тунберг получила широкую известность. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.

1ви ар

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