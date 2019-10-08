Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 11:20

Лондон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Экоактивисты движения "Extinction rebellion" (XR) во вторник на второй день протестов в Австралии блокируют главные дороги в городах, сообщает агентство Associated Press (AP).

Акции проходят в рамках мероприятия "Весеннее восстание": активисты требуют от австралийского правительства объявить чрезвычайную ситуацию в связи с ситуацией в сфере экологии.

В частности, в Брисбене протестующие заняли перекрестки в центре города.

Еще один протестующий подвесил себя под мостом на тросах и размахивал флагом с надписью "чрезвычайная климатическая ситуация", за что был взят полицией под стражу и обвинен в опасной деятельности.

В Сиднее более 100 активистов вышли в Гайд-парк в костюмах пчел, чтобы привлечь внимание к вымиранию насекомых из-за негативного воздействия человека на окружающую среду.

По данным AP, некоторые активисты разбили лагерь в пригороде Мельбурна в парке "Карлтонские сады", который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Впоследствии полиция арестовала 29 человек в Брисбене, а еще шестеро - в Сиднее.

Накануне в Сиднее полиция задержала 30 человек, которые мешали автомобильному движению или же не подчинялись требованиям властей. В Мельбурне полиция задержала 10 протестующих.

Известно, что активисты собираются организовать массовую акцию протеста в центре города Перт в пятницу.

Накануне сообщалось, что движение XR, блокирующее движение, чтобы привлечь внимание властей к экологическим проблемам, провела акции сразу в нескольких городах мира.

В частности, активисты заблокировали дороги и заняли главные площади в Лондоне, Берлине, Париже, Мадриде и Амстердаме.

Акции, согласно сайту организации, протесты проходят в более чем 60 городах, некоторые продлятся около двух недель.

Extinction Rebellion выступает с тремя основными требованиями. Они призывают правительство объявить чрезвычайное положение в сфере экологии и климата, остановить утрату биоразнообразия и снизить до нуля выбросы парниковых газов к 2025 году, а также создать ассамблею из граждан, которые будут бороться с проблемами экологии.

1ви аю

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