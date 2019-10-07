Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 19:41

Брюссель. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Движение Extinction Rebellion (XR), блокирующее движение, чтобы привлечь внимание властей к экологическим проблемам, в понедельник проводит акции сразу в нескольких городах мира, сообщают западные СМИ.

Во многих городах полиция проводит задержания активистов. В Лондоне полиция задержала уже 217 протестующих.

Активисты в Лондоне перекрыли движение на двух мостах, связывающих берега реки Темзы в центре Лондона: Вестминстерском и расположенном неподалеку Ламбетском.

Протестующие заблокировали дороги, ведущие к Трафальгарской площади, набережную Виктории, на которой, в частности, расположена штаб-квартира министерства обороны Великобритании и улицу Уайтхолл, где расположены многие британские правительственные здания.

Демонстранты обещали, что они постараются минимизировать последствия акции для рядовых лондонцев, однако в Скотланд-Ярде протесты уже назвали беспрецедентными, и пообещали задерживать всех, кто нарушает закон.

Ранним утром в понедельник около тысячи эко-активистов природозащитной организации Extinction Rebellion неожиданно для полиции заблокировали важный транспортный узел в центре Берлина - площадь с колонной Победы Большая звезда. Акция началась примерно в 5 утра, ее участникам удалось остановить автопоток на много часов. Площадь Большая звезда с круговым движением является важным центральным транспортным узлом в Берлине, потому что от нее расходятся сразу несколько крупных улиц во всех направлениях города.

После этого еще на одной площади - Потсдамер платц - началась такая же акция. В настоящее время полиция находится на месте событий и призывает активистов освободить перекресток. Кроме этого полиция ведет с активистами переговоры и предлагает им альтернативное место для демонстрации. Газета "Берлинер Моргенпост" сообщает, что представители Extinction Rebellion обсуждают предложение.

В настоящее время на множестве центральных улиц Берлина пробки, полиция через "Твиттер" сообщила, что на место событий вызван вертолет для контроля дорожно-транспортной ситуации с воздуха.

Extinction Rebellion на своем сайте сообщает, что планирует на неделе сразу несколько акций, все они пройдут в ключевых для политической и общественной жизни Берлина местах. Цель - оказать влияние на правительство ФРГ и обратить внимание на проблемы климата на планете.

Французские активисты заняли в Париже площадь Шатле, сообщает газета "Фигаро".

Во второй половине дня участники акции разложили тюки из прессованной соломы поперек набережной Межиссери и сели на дороге, блокируя одновременно площадь Шатле и Мост менял, связывающий правый берег Сены с островом Сите близ префектуры полиции и Дворца правосудия, доступ к которому охраняют усиленные наряды правоохранителей.

Газета отмечает со ссылкой на представителя XR, что в акции участвуют несколько сотен активистов.

В то же время газета "Паризьен" сообщает, что на въезде на Мост менял организована "гражданская ассамблея" из сложенных в круг блоков соломы. По Сене циркулирует катер с символикой XR.

Манифестанты готовятся провести ночь на местах акции и начали устанавливать палатки. Вместе с тем, активисты не исключают и готовятся к силовой акции полиции, сообщают СМИ.

В Мадриде несколько активистов сковали себя и мешали дорожному движению. Несколько сотен активистов установили палатки возле министерства экологии Испании в Мадриде. Полиция в ходе протестов задержала три человека.

В Амстердаме полиция задержала около 90 участников протестов. Протестующие с утра блокируют автомобильное движение в районе художественного музея Рейксмюсеум в центре Амстердама, там же и проводились задержания.

Акция проходила мирно, сообщают СМИ, однако некоторые активисты брались за руки и укладывались на землю, чтобы помешать полиции увести их с дороги.

Протесты затронули и Австралию. Так, в Сиднее полиция задержала 30 человек, которые мешали автомобильному движению или же не подчинялись требованиям властей. Всего в акции приняли участие несколько сотен человек. В Мельбурне полиция задержала 10 протестующих.

Акции, согласно сайту организации, пройдут с 7 октября в более чем 60 городах, в некоторых из которых продлятся около двух недель.

Extinction Rebellion выступает с тремя основными требованиями. Они призывают правительство объявить чрезвычайное положение в сфере экологии и климата, остановить утрату биоразнообразия и снизить до нуля выбросы парниковых газов к 2025 году, а также создать ассамблею из граждан, которые будут бороться с проблемами экологии.

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