Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 18:26

***За время акции полиция задержала более 1 тыс. человек

Лондон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Экологическая группа Extinction Rebellion, организовавшая протесты в Лондоне, пообещала прекратить их в четверг, сообщает в среду телеканал BBC.

Таким образом, протесты завершатся спустя 11 дней после их начала. За это время полиция задержала более 1 тыс. участников акции.

В настоящее время протестующие уже покинули свои позиции на мосту Ватерлоо и на перекрестке Оксфорд-серкус, где они блокировали автомобильное движение. Полиция также убирает последние заграждения протестующих в районе Мраморной арки. Протестующие все еще остаются на площади перед британским парламентом.

Организаторы пообещали провести завершающую церемонию участников акции позже вечером в четверг в Гайд-парке.

Демонстранты в рамках своей многодневной акции требовали от британских властей рассказал "правду о климатических изменениях", сократить до нуля выбросы углекислого газа к 2025 году и создать комитет из граждан, который будет наблюдать за прогрессом в сокращении выбросов. Однако уступок со стороны властей не последовало.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!