Берлин. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Экономика Германии, которая является крупнейшей в Европе, находится в состоянии серьезной рецессии, из которой она вряд ли сможет быстро выйти, говорится в ежемесячном обзоре Бундесбанка.
"Быстрое и сильное восстановление экономики представляется маловероятным при нынешних перспективах", - отмечается в сообщении ЦБ.
Это обусловлено ограничительными мерами для бизнеса и домовладений, нацеленными на сдерживание коронавируса COVID-19, которые, возможно, будут оставаться в силе до тех пор, пока не будет найдена вакцина.
Коронавирусная инфекция уже скажется на результатах первого квартала, а во втором квартале ситуация будет еще хуже, в том числе из-за остановки производства автомобилей и снижения потребительского спроса.
Международный валютный фонд прогнозирует, что ВВП ФРГ упадет на 7,5% по итогам 2020 года. Оценки различных экспертов разнятся, однако подавляющее большинство ожидает более серьезной рецессии, чем это было в 2009 году, когда экономика снизилась более чем на 5%.
Оь ко вв*