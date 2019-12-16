Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 5:27

Пекин. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что в результате массовых протестных акций экономика Гонконга еще не в полной мере восстановилась и пребывает в "беспрецедентно сложной" ситуации.

Он сделал это заявление на встрече в Пекине в понедельник с главой администрации Гонконга Кэрри Лэм. Начало встречи демонстрировалось по гонконгскому кабельному телевидению.

Как ожидается, Лэм в понедельник обсудит ситуацию в Гонконге с председателем КНР Си Цзиньпином.

Наблюдатели предполагают, что на встрече будут затронуты три основных вопроса: прекращение насилия и беспорядков, формирование правительством города механизма обеспечения национальной безопасности, налаживание Гонконгом и Пекином совместной системы патриотического воспитания.

С июня 2019 года в Гонконге проходят масштабные уличные акции протеста против вступления в силу закона об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая. Власти Гонконга отказались от этого законопроекта, но манифестанты расширили свои требования, призывая к реформам и проведению расследования действий полиции во время разгона демонстрантов, и не намерены прекращать свои акции.

Городское правительство призывает население к мирным собраниям, но вместе с тем продолжает жестко разгонять акции протеста, которые, помимо прочего, серьезно затрагивают транспортную инфраструктуру. С начала июня за участие в акциях и беспорядках арестованы 6 тыс. человек.

1гк ки

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