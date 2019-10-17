Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 8:05

Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Экономическая активность в двенадцати регионах США с начала сентября увеличивалась темпами от слабых (slight) до "сдержанных" (modest), свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Прогнозы в основном предполагают сохранение экономического подъема, однако многие бизнесмены ухудшили оценку темпов роста в ближайшие 6-12 месяцев.

Деловая активность в сентябре-октябре различалась в зависимости от регионов страны: ситуация в южных и западных регионах была лучше, чем на Среднем Западе и Великих равнинах. Влияние масштабной забастовки работников General Motors в начальной стадии было ограниченным, отмечается в отчете.

Ситуация с расходами домохозяйств в целом была стабильной: розничные продажи без учета автомобилей сдержанно выросли, в то время как реализация легковых автомобилей была достаточно хорошей. Расходы на туризм и путешествия также увеличились сдержанно.

"Что касается расходов бизнеса, то темпы подъема в сфере нежилого строительства немного замедлились, но все еще продолжали сдержанно расти, в то время как лизинговая активность повышалась медленными, но устойчивыми темпами", - отмечается в отчете.

Производственная активность продолжала ухудшаться. Отчеты ряда Федеральных резервных банков (ФРБ) указывают в качестве причин этого сохраняющуюся торговую напряженность и замедление глобального экономического роста.

Банкиры во многих округах сообщили об умеренном повышении объемов кредитования, в то время как активность в сфере нефинансовых услугах значительно возросла.

Условия в сельскохозяйственной отрасли еще больше ухудшились из-за продолжающегося воздействия неблагоприятных погодных условий, низких цен на сырьевые товары и сохраняющихся проблем в торговле с Китаем.

Занятость в стране слабо повысилась на фоне сохраняющейся нехватки кадров. Однако в сфере грузовых перевозок и производственной отрасли в ряде регионов компании начали сокращать количество сотрудников или число рабочих часов из-за снижения объема заказов.

Обзор Beige Book, который формируется на основе данных двенадцати ФРБ, публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Информация, использованная при составлении последнего отчета, была собрана по 7 октября включительно и обработана Федеральным резервным банком Кливленда.

Следующая встреча руководства американского ЦБ назначена на 29-30 октября. Она будет сопровождаться пресс-конференцией главы ФРС Джерома Пауэлла, при этом следующая публикация обновленных экономических ожиданий Федрезерва состоится по итогам декабрьского заседания.

Служба финансово-экономической информации

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