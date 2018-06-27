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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 12:44 27.06.2018 - 12:44

Эдинбург. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Экономика Шотландии в первом квартале 2018 года продолжила слабый подъем, который, однако, превысил темпы повышения британского ВВП в целом.

Рост шотландской экономики без учета нефтегазовой отрасли в Северном море составил 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют данные, обнародованные в среду шотландским правительством.

В октябре-декабре 2017 года наблюдалось повышение на 0,3%.

Британский ВВП в январе-марте прибавил всего 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Вместе с тем в годовом выражении экономика Шотландии выросла в I квартале на 0,8%, тогда как британская - на 1,2%.

По оценкам независимой Шотландской бюджетной комиссии, темпы повышения для шотландской экономики останутся ниже 1% еще около пяти лет.

Служба финансово-экономической информации

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