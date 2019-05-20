Токио. 20 мая. ИНТЕРФАКС - ВВП Японии неожиданно вырос в первом квартале 2019 года, однако рост был в значительной мере обусловлен увеличением госрасходов, в то время как объемы экспорта, капиталовложений бизнеса и частного потребления - главные двигатели экономического подъема - снизились.
Японский ВВП в январе-марте поднялся на 2,1% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные официальные данные. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал снижение показателя на 0,2%, показывают данные Trading Economics.
Согласно пересмотренным данным, в четвертом квартале прошлого года экономика Японии увеличилась на 1,6%, а не на 1,9%, как сообщалось ранее.
Рост ВВП относительно четвертого квартала составил 0,5% при ожидавшемся экспертами снижении на 0,1%. В октябре-декабре прошлого года объем ВВП повысился на 0,4%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее.
Потребительские расходы в Японии в первом квартале уменьшились на 0,1% относительно четвертого квартала, когда их рост составил 0,2%. Инвестиции бизнеса упали на 0,3% (+2,5% в предыдущем квартале).
Объем экспорта уменьшился на 2,4% - максимальными темпами с 2015 года, при этом падение импорта было еще более существенным - 4,6% относительно предыдущего квартала.
Тем временем, государственные инвестиции в первом квартале повысились на 1,5%.
Окончательная оценка динамики ВВП за первый квартал 2019 года будет опубликована позднее, и эти данные, как ожидается, повлияют на решение правительства Японии о том, готова ли экономика страны к запланированному на октябрь повышению налога на потребление до 10% с 8%.
Служба финансово-экономической информации
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