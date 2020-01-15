Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 11:58

Бангор. 15 января. ИНТЕРФАКС - Британской экономике необходимы стимулирующие меры, чтобы избежать затягивания периода низкой инфляции, считает член Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии Майкл Сондерс.

Сондерс является одним из двух членов MPC, выступавших за немедленное снижение ставки на двух последних заседаниях британского ЦБ, отмечая понижательные риски, связанные с ухудшением перспектив мировой экономики, а также неопределенности вокруг Brexit, что влияет на капиталовложения бизнеса и потребительские расходы.

Помимо него, за уменьшение ставки выступал Джонатан Хаскел.

Слабость британской экономики, а также очевидное ухудшение ситуации на рынке труда, вероятно, приведут к затягиванию периода сдержанного экономического роста, заявил Сондерс в ходе выступления на мероприятии в Бангоре (Северная Ирландия) в среду. Это, в свою очередь, создаст устойчивый "спад производства" и спровоцирует дефляционные тренды, заявил он.

"Если мы откажемся от смягчения политики в ближайшее время и в случае устойчивого ухудшения экономической ситуации в будущем столкнемся с необходимостью более существенного смягчения, то риски попадания в ловушку низкой инфляции вырастут", - отметил Сондерс.

Мнение о необходимости внедрения стимулирующих мер набирает все больше популярности в Банке Англии. Ранее в этом месяце глава британского ЦБ Марк Карни заявил, что регулятор имеет достаточное пространство для маневра в плане стимулирования экономического подъема в Великобритании.

Вслед за этим два представителя MPC - Сильвана Тенрейро и Гертьян Влиге - заявили, что могут поддержать снижение базовой процентной ставки в ближайшее время, если статданные не укажут на усиление экономической активности в Великобритании.

Следующее заседание Банка Англии запланировано на 30 января. Это будет последнее заседание перед уходом в отставку Карни.

Банк Англии по итогам декабрьского заседания сохранил неизменной базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых.

пк аш ав*

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