Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 6:32

Пекин. 20 мая. ИНТЕРФАКС - В настоящее время китайская экономика сталкивается с большим количеством проблем, для полного восстановления после эпидемии COVID-19 потребуется значительное время, заявил журналистам министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй. "Для полного восстановления китайской экономике еще понадобится время", - сказал он на брифинге в Пекине.

По его словам, в первую очередь это касается средних и малых промышленных предприятий, перед которыми "все еще стоят сложные вопросы". Они намного острее, чем те, которые решают крупные предприятия.

"Одной из наиболее острых проблем в последнее время являются трудности, с которыми сталкиваются внешнеторговые компании, особенно малые и средние предприятия", - уточнил министр.

Для их преодоления государство с пяти до восьми лет увеличивает срок, в течение которого будет снижена налоговая нагрузка для малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей, пострадавших от эпидемии в таких секторах, как транспорт, общественное питание и туризм.

Предусмотрено усиление финансовой поддержке малых и средних предприятий, сумма кредитования таких предприятий по низким ставкам составила 2,85 трлн юаней.

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