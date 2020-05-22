Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Американская экономика "вновь будет великой" в 2021 году, сказал министр финансов США Стивен Мнучин после того, как Бюджетное управление Конгресса (CBO) дало прогноз, что уровень безработицы останется высоким до конца следующего года.

Мнучин сказал, что рецессия, вызванная попытками сдержать темпы распространения коронавируса, вероятно, достигнет низшей точки во втором квартале, выразив мнение, которое разделяют многие экономисты. По его словам, в четвертом квартале ВВП ждет "гигантский подъем".

Он подтвердил, что администрация президента США Дональда Трампа и республиканцы в Сенате предпочли бы повременить с одобрением дополнительных мер поддержки экономики, однако сказал, что существует "большая вероятность" того, что они потребуются.

"С учетом большого прогресса в усилиях медиков побороть этот вирус мы ожидаем, что наша экономика вновь будет великой в следующем году", - сказал он на онлайн-мероприятии, организованном изданием The Hill.

По оценкам CBO, во втором квартале 2020 года рабочих мест в США будет почти на 26 млн меньше, чем годом ранее, безработица увеличится до 15,1%. Она достигнет пика на уровне 15,8% в третьем квартале текущего года и уменьшится до 11,5% в четвертом квартале. При этом рынок труда США, как ожидается, не сможет восстановиться к концу 2021 года: в четвертом квартале безработица будет на 5,1 процентного пункта (п.п.) выше, чем за такой же период 2019 года - 8,6%.

Контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США на прошлой неделе приняла законопроект о выделении дополнительных $3 трлн на поддержку экономики, однако маловероятно, что он пройдет через Сенат и будет подписан президентом. Белый дом выступает против выделения дополнительных средств, мотивируя это тем, что на поддержку экономики в совокупности были выделены $3 трлн.

По словам Мнучина, законопроект - "это не то, на чем мы фокусируемся в данный момент".

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