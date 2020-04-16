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Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп считает, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пришло время для возвращения экономической активности в стране в нормальное русло.
"Наша экспертная группа согласилась, что следующим полем битвы в нашей войне вновь станет открытие Америки. И мы занимаемся именно этим - мы открываем нашу страну, и мы должны сделать это - Америке необходимо быть открытой", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.
По его словам, длительная приостановка активности не может быть долгосрочным решением. "Для сохранения здоровья наших граждан необходимо сохранить действующей нашу экономику", - отметил Трамп.
"Наш подход состоит из трех фаз по восстановлению экономической жизни", - пояснил президент.
Он отметил, что перезапуск экономики произойдет не одномоментно по стране, и что экономическая активность в одних штатах возобновится быстрее, чем в других. Трамп уточнил, что эти темпы зависят от эпидемиологической обстановки, сложившейся в том или ином штате.
Также он заявил, что на фоне возобновления экономической активности необходимо предотвратить новые случаи завоза коронавируса из-за рубежа.
"Контроль на границах, ограничения на перемещения и прочие меры важнее, чем когда-либо, чтобы держать вирус под контролем и позволить американцам вернуться к работе", - сказал президент.
1аю аг