Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 0:29

Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп считает, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пришло время для возвращения экономической активности в стране в нормальное русло.

"Наша экспертная группа согласилась, что следующим полем битвы в нашей войне вновь станет открытие Америки. И мы занимаемся именно этим - мы открываем нашу страну, и мы должны сделать это - Америке необходимо быть открытой", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

По его словам, длительная приостановка активности не может быть долгосрочным решением.

"Для сохранения здоровья наших граждан, необходимо сохранить действующей нашу экономику", - отметил Трамп.

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