Вашингтон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Кандидатура Стивена Мура на вакантную должность в совете управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) вызвала нарекания сразу по двум фронтам: из-за отсутствия у претендента должного опыта и политического вмешательства президентской администрации в работу центробанка, пишет агентство Bloomberg.

При этом президент США Дональд Трамп еще не сделал официального представления Сенату, а лишь заявил в прошлую пятницу о намерении назначить С.Мура, который консультировал его по вопросам экономики в ходе предвыборной кампании 2016 года, одним из семи членов совета управляющих ФРС.

"У него (Мура - ИФ) не хватает глубины интеллекта для столь важной должности, - написал в блоге профессор Гарвардского университета Грегори Мэнкью, возглавлявший совет экономических консультантов Белого дома при президенте Джордже Буше-младшем. - Сенаторам пора заняться своей работой: Мур не должен быть утвержден".

Обычно членами совета управляющих ФРС являются профессиональные экономисты, люди с большим опытом работы в самом ЦБ, в других регуляторах финсектора или на Уолл-стрит. Несмотря на то, что Д.Трамп назвал С.Мура "весьма уважаемым экономистом", его карьера мало напоминает традиционный путь руководителей Федрезерва.

Сейчас С.Мур является приглашенным лектором консервативного аналитического центра Heritage Foundation. В 80-е и 90-е годы прошлого века он был экономистом в ряде государственных учреждений и исследовательских организаций, в том числе занимал руководящие посты, например, был директором по исследованиям в комиссии по приватизации при президенте Рональде Рейгане. Однако в дальнейшем он получил известность, скорее, как писатель, журналист, редактор и комментатор на экономические темы. В частности, он писал для The Wall Street Journal, где многие годы критиковал посткризисную денежно-кредитную политику ФРС, и входил в редколлегию издания.

"Дело в том, что у Стивена Мура не будет особого влияния, даже если ему найдется место за столом ФРС", - считает глава департамента экономических исследований Renaissance Macro Research Нил Дутта.

Кроме того, экономистов возмутила реакция самого С.Мура на возможное назначение. Обычно кандидаты стараются не комментировать действия ФРС на публике. Однако С.Мур уже в пятницу начал давать интервью самым разным изданиям, в том числе заявил агентству Bloomberg, что декабрьское повышение процентной ставки Федрезерва, единогласно одобренное всеми участниками заседания, "было очень существенной ошибкой".

Сейчас в совете управляющих ФРС вакантны два места из семи. Кандидатуры управляющих должен одобрить Сенат американского Конгресса. За два с небольшим года президентского срока Д.Трамп уже номинировал шесть человек в Федрезерв, но в прошлом году были сняты сразу две кандидатуры - Марвина Гудфренда и Нелли Лян - из-за отсутствия достаточной поддержки в Сенате.

Служба финансово-экономической информации

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