Этот контент был опубликован 28 апреля 2020 г. 18:18

Лондон. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Беженцам в мире в большей степени грозит не пандемия коронавируса COVID-19, а ее социально-экономические последствия, заявил глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер.

"Долговременная экономическая дезорганизация (и вызванная ею социальная дезорганизация) будут куда хуже, чем самая пандемия, (ситуация - ИФ) со здравоохранением", - цитирует газета The Guardian выдержки из заявления Маурера, обращенного к Совету мира и безопасности Африканского союза.

Он предупредил, что и без учета COVID-19 перемещенные лица имеют ограниченный доступ к базовым услугам и испытывают трудности с соблюдением гигиены и поддержанием социальной дистанции.

Маурер подчеркнул, что беженцы особенно уязвимы к экономическим проблемам, порожденных пандемией, поскольку сильно зависимы от помощи, поступающей от гуманитарных спонсоров и от властей стран, которые их принимают.

В связи с этим глава МККК призвал продумать альтернативные способы доставки гуманитарной помощи беженцам и предоставления им необходимых услуг, а также добавил, что международному сообществу следует работать сообща над решением этих проблем.

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