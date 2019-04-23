Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 21:03

Вашингтон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Отмена исключений из антииранских нефтяных санкций не окажет ощутимого воздействия на цены на нефть, заявил во вторник экономический советник президента США Ларри Кудлоу.

"Я не ожидаю какого-либо ощутимого влияния (мер США на цены на нефть - ИФ)", - заявил Л.Кудлоу, чьи слова приводит в Twitter журналист CBS News Марк Кноллер.

"Мир полон нефти и газа...Мировые нефтяные рынки хорошо снабжаются", - отметил Л.Кудлоу в рамках мероприятия организации National Press Club.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о решении не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.

В ноябре 2018 года Госдепартамент выдал 180-дневные временные разрешения на импорт иранской нефти для восьми стран, чтобы дать им больше времени для поиска альтернативных поставщиков. Среди них были Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти. При этом Греция, Италия и Тайвань уже сократили импорт иранской нефти до нуля.

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