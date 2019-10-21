Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 10:02

Мадрид. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Процедура эксгумации и перезахоронение останков бывшего руководителя Испании Франсиско Франко будут проведены 24 октября, приводит в понедельник испанская газета "Паис" сообщение испанского правительства.

Останки будут перенесены из Долины Павших близ Мадрида на кладбище в Мингоррубио в мадридском районе Пардо, где упокоена супруга Франко.

Церемония пройдет в приватной обстановке при участии лишь родственников Франко.

С конца прошлой недели базилика, в которой находится могила Франко, закрыта для посетителей.

Ранее сообщалось, правительство Испании уже заключило контракт с похоронным бюро, сотрудники которого произведут перенос останков. Работы по эксгумации будут проводить государственные служащие. Не исключено, что останки Франко будут перенесены из Долины Павших на кладбище Мингоррубио на вертолете.

Верховный суд Испании в конце сентября вынес окончательный вердикт в поддержку плана правительства страны о переносе останков Франко с места его нынешнего захоронения в Долине Павших близ Мадрида на кладбище Мингоррубио в мадридском районе Пардо, где похоронена его супруга. При этом был отклонен иск семьи Франко, которые добивались его перезахоронения в крипте собора Альмудена.

Правительство также постановило, что при перенесении останков не будет использоваться государственная символика Испании.

15 февраля родственникам Франко был дан двухнедельный срок на определение места захоронения его останков после планируемой эксгумации. При этом в правительстве Испании заявили, что в соответствии с принятым постановлением эксгумация останков Франко будет проведена с согласия его семьи или без него, пообещав провести эту процедуру с уважением и достоинством.

Внуки Франко неоднократно заявляли о желании перенести его останки после планируемой эксгумации из могилы в Долине Павших в крипту собора Альмудена в Мадриде, но испанское правительство отказало в удовлетворении этой просьбы, сославшись на проблемы с обеспечением безопасности.

Представители правительства обосновывают свою позицию, согласно которой Долина Павших, где сейчас захоронен Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Кроме того, они отметили необходимость перезахоронения тем, что Франко не погиб в бою, а скончался естественной смертью.

Франко пришел к власти по итогам гражданской войны 1936-1939 годов, с одной стороны которого выступали фалангисты - силы Франко, а с другой - республиканцы. Франко руководил страной как каудильо Испанского государства в период с 1939 до смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия. В последующие годы в испанском обществе обе стороны конфликта приняли негласное правило не вспоминать былое, в связи с чем вплоть до недавнего времени вопрос о перезахоронении останков Франко настолько серьезного развития не приобретал.

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