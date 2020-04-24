Берлин. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Исследователи из 17 стран, включая Германию, Россию, США, Британию, Францию и Китай, отправившиеся в экспедицию в Арктику для изучения процессов изменения климата, вынуждены прервать ее на три недели, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По словам руководителя экспедиции, немца Маркуса Рекса из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера, существовала вероятность того, что в связи с пандемией экспедиция будет прервана из-за ограничений на поездки, тогда на как базе требовалось сменить состав команды и пополнить припасы.

Ранее два самолета Twin Otter смогли забрать семь членов ученых, которые завершили свою работу и должны были срочно покинуть Арктику, однако доставить новых исследователей, продовольствие и другие необходимые предметы они не смогли.

В то же время, из-за ограничений, действующих в связи с пандемией, отметил Рекс, пополнение припасов и смена экипажа через Россию или Норвегию невозможны. Однако, как ожидается, на следующей неделе научно-исследовательский ледокол "Поларштерн" встретится с двумя немецкими судами, которые доставят новый экипаж и припасы.

По словам Рекса, новая команда ученых должна будет 14 дней провести на карантине в немецком городе Бремерхавен, чтобы удостовериться в том, что никто из них не заражен коронавирусом. Однако из-за этого маневра исследователям придется прервать на три недели свою работу.

Он выразил надежду, что, если все пойдет по плану, то ледокол продолжит исследования и завершит экспедицию к октябрю этого года.

В сентябре прошлого года сообщалось, что немецкий ледокол "Поларштерн" отправился в экспедицию из норвежского Тромсе в сопровождении одного российского судна в поисках крупной льдины, подходящей для размещения на ней исследовательской базы. Исследования проводят по очереди команды примерно по 100 человек: каждая из них находится в Арктике по два месяца. В состав группы вошли порядка 600 исследователей.

Уникальность экспедиции заключается в том, что ученые ведут наблюдения и собирают данные о процессах и экосистеме Арктики в течение всех циклов сезонов года. Ее стоимость оценивается в 140 млн евро.

1эф

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