Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 12:13

Вашингтон. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Федеральная резервная система (ФРС) США вновь уменьшит базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) по итогам заседания 29-30 октября на 0,25 процентного пункта (п.п.), полагает подавляющее большинство экспертов, опрошенных различными СМИ.

При этом американскому Центробанку предстоит принять сложное решение относительно того, стоит ли давать сигнал о возможной паузе в цикле снижений ставки, и, если стоит, то когда, пишет The Wall Street Journal.

85% аналитиков, опрошенных Bloomberg в период с 21 по 24 октября, прогнозирует снижение ставки Федрезервом на 0,25 п.п. - до 1,5-1,75% годовых с нынешних 1,75-2%.

При этом 56% опрошенных считает, что в случае снижения ставки председатель ФРС Джером Пауэлл даст понять, что Центробанк намерен взять передышку, прежде чем делать следующий шаг.

"Я думаю, Федрезерв уменьшит ставку в среду, а затем сделает паузу до конца текущего года", - считает главный экономист Bank of the West Скотт Андерсон.

"Это будет снижение с "ястребиным" уклоном, поскольку Пауэлл, вероятно, даст сигнал о некотором сопротивлении дальнейшему снижению ставки", - отмечает старший экономист по американским рынкам Pictet Wealth Management в Женеве Томас Костерг.

ФСР дважды снизила ставку в этом году - в июле и сентябре, и руководство ЦБ объясняло это не тем, что ожидает резкого экономического спада, а растущими рисками появления подобных прогнозов.

В прошлом месяце Пауэлл сравнил предпринимаемые Федрезервом меры со "страховкой" от существующих рисков.

В качестве главных причин, требующих от американского ЦБ использования такой "страховки", Пауэлл называет замедление темпов глобального экономического роста, неопределенность в торговой сфере, а также слабость инфляции в США.

Самым важным вопросом этого заседания будет то, считают ли руководители Федрезерва три снижения ставки достаточной "страховкой" в нынешних условиях, отмечают эксперты. Даже если это так, гарантий того, что Пауэлл скажет об этом, нет. На сентябрьской пресс-конференции председатель Федрезерва воздержался от прогнозов относительно следующих шагов Центробанка.

"ФРС воздерживается от прогнозов и рекомендаций по денежно-кредитной политике (forward guidance), говоря о том, что решения принимаются прямо на заседаниях, - отмечает экономист Oxford Economics в Нью-Йорке Кэтлин Бостянчич. - Однако, если ФРС в декабре хочет сделать паузу в цикле снижения ставки, стоит ожидать, что Пауэлл как-то просигнализирует об этом в ходе своей пресс-конференции".

Тем временем, главный экономист First Trust Portfolios Брайан Уэсбери считает, что ФРС вряд ли даст какой-то сигнал, поскольку факторы, которыми ЦБ объяснял снижение ставки, никуда не делись.

"Китай и США так и не пришли к соглашению, экономический рост в Европе остается слабым, Brexit так и не состоялся, - говорит эксперт. - ФРС не может подвести черту под этим, поскольку это будет означать, что либо она уже сделала достаточно, чтобы преодолеть неопределенность, либо неопределенность сошла на нет, а это не так".

Некоторые эксперты полагают, что слова Пауэлла о намерении ФРС "сделать паузу" в дальнейшем снижении ставки, будут нести в себе риск ненужного ужесточения финансовых условий, пишет газета Financial Times.

"Мы надеемся, что Пауэлл избежит такой ошибки", - говорит Джо Лавонья из нью-йоркского офиса Natixis.

Важным в заявлении Федрезерва по итогам заседания будет то, сохранится ли в нем фраза о готовности ЦБ "действовать по необходимости для поддержки экономического роста", которую эксперты считают указанием на возможность дальнейшего снижения ставки, или она будет заменена словами, свидетельствующими о том, что ЦБ в меньшей степени привержен дальнейшему смягчению политики.

"Сохранение этой фразы - это путь наименьшего сопротивления. Отказавшись от нее в тексте заявления, ФРС может непреднамеренно подать сигнал об ужесточении ее позиции", - цитирует FT экономиста Bank of America Merrill Lynch Мишель Мейер.

Результаты опроса экспертов, проведенного Bloomberg, показывают, что респонденты ожидают еще одного снижения ставки Федрезервом - уже в 2020 году. Этот прогноз соответствует рыночным ожиданиям: котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки предполагают уменьшение ставки примерно на 0,4 п.п. до конца 2020 года.

Федрезерв обнародует решение по ставке 30 октября в 21:00 МСК, пресс-конференция Дж.Пауэлла стартует в 21:30 МСК.

Служба финансово-экономической информации

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