Лондон. 14 января. INTERFAX ENERGY - Использование угля для производства электроэнергии в мире в 2019 году показало крупнейший в истории спад, однако газу будет непросто увеличить долю на рынке в 2020 году, пишет аналитик Interfax Energy Aлессандро Вителли, специализирующийся на изучении глобальных рынков.

Прошлый год стал сложным для угольных рынков во многих частях мира. Цены на уголь в австралийском порту Ньюкасл в 2019 году упали на 36%, что является максимальным снижением за десятилетие. Уголь в портах Амстердама, Роттердама, Антверпена за тот же период подешевел на 39%, свидетельствуют данные globalCOAL.

С момента достижения пиковых значений летом 2018 цены на уголь в Европе снизились примерно на 50% на фоне изменения структуры спроса на энергию и постепенного вывода из эксплуатации угольных электростанций по поручению правительств. В настоящее время цены находятся на трехлетнем минимуме в $52 за тонну.

Сочетание таких факторов, как дешевый газ и более высокая стоимость квот на выбросы углекислого газа в Европейском союзе, отрицательно сказалось на рентабельности угля как топлива в Европе и в США. В Азии угольные электростанции по-прежнему работают ниже оптимальных уровней. Использование угля для производства электроэнергии в мире, по оценкам аналитиков, сократилось примерно на 3% в 2019 году, что эквивалентно годовому объему производства в Германии, Испании и Великобритании. Это самое значительное сокращение угольного потребления в истории.

Однако подобное падение вряд ли повторится в 2020 году. Учитывая, что большая часть газовых электростанций в Европе используются в настоящее время, возможностей для дальнейшего ухода от угля в электроэнергетике сравнительно мало. При этом внедрение возобновляемых источников энергии в странах Восточной и Южной Европы происходит очень медленно. Как следствие, потребление угля может стабилизироваться в 2020 году.

В соответствии с большинством прогнозов, цены на уголь на европейских рынках в 2020 году будут находиться на уровне $60-65 за тонну, но многое будет зависеть от динамики цен на газ. Стоимость обоих видов топлива в 2019 году снизилась на 35% на европейских хабах, и прогноз цен на газ на этот год остается весьма слабым.

По оценкам Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), доля общего производства электроэнергии в стране на электростанциях, работающих на природном газе, увеличилась до 37% в 2019 году с 34% в 2018 году. В 2020 году показатель, как ожидается, немного снизится.

Между тем доля производства электроэнергии из угля, по оценкам EIA, в 2019 году составила около 24% по сравнению с 28% в 2018 году и в среднем останется на этом уровне в 2020 году. EIA прогнозирует, что спрос энергетического сектора на уголь снизится на 2% в 2020 году по сравнению с предполагаемым падением на 15% в 2019 году.

Служба энергетической информации

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