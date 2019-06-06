Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 2:34

Гонконг. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Последние спутниковые снимки показывают продолжающуюся активность вблизи комплекса по обогащению урана на главном ядерном объекте Северной Кореи в Йонбене, сообщает аналитический сайт 38 North (сайт центра Stimson, США).

"Наши наблюдения, что периодическая транспортировка материалов (...) продолжалась на комплексе по обогащению урана в течение долгого времени, дают новые доказательства того, что комплекс работает, и, следовательно, что он также, скорее всего, производит обогащенный уран", - следует из заявления, опубликованного на сайте.

Отмечается, что данные выводы сделаны на основе спутниковых снимков за последние месяцы вплоть до 28 мая.

"Однако у нас нет никаких окончательных средств для определения фактических уровней обогащения или общей производительности центрифуг...", - говорится в статье.

В конце марта южнокорейские спецслужбы выразили мнение, что установка по обогащению урана, которую КНДР построила в главном ядерном комплексе в Йонбене, "работает в обычном режиме".

По их информации, Пхеньян на фоне переговоров с Сеулом и Вашингтоном о денуклеаризации Корейского полуострова приостановил испытания ракет, однако не прекратил развития своей ядерной программы.

В конце февраля состоялся второй саммит лидеров США и КНДР, который закончился преждевременно и без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

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