Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 22:36

Женева. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Заседание Наблюдательного совета Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы откроется в среду в Женеве.

Члены Наблюдательного совета и приглашенные эксперты обсудят кризис в области контроля над вооружениями и нераспространения, возможности предотвращения гонки вооружений без Договора о ракетах средней и меньшей дальности, проблемы сохранения контроля над стратегическими вооружениями после 2021 года.

По словам президента форума Вячеслава Кантора, члены Набсовета настаивают на принятии моратория по разработке ракет средней дальности и продлении договора СНВ-3, а также проведении переговоров по новому Договору.

Среди членов НабСовета - президент форума Кантор, экс-министр обороны США Уильям Перри, президент Российского совета по международным делам, председатель Оргкомитета Люксембургского форума, главный научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, профессор Владимир Дворкин, академик РАН Алексей Арбатов а также другие ведущие мировые эксперты по ядерной безопасности, разоружению и нераспространению.

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