Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 10:01

Берлин. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Результаты анализа ДНК людей, находившихся на разбившемся 31 марта в ФРГ самолета из РФ, вероятно, появятся к четвергу, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы прокуратуры Дармштадта Роберт Хартманн.

По данным российских СМИ, в катастрофе погибли председатель совета директоров авиакомпании S7 Наталия Филёва, ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун. Поскольку самолет при крушении полностью сгорел, то немцы проводят анализ ДНК для того, чтобы убедиться, что речь идет действительно об этих людях.

"Результаты, возможно, будут в четверг", - сказал Р.Хартманн в понедельник.

Ранее прокуратура рассчитывала получить результаты к началу этой недели, но процесс затянулся.

"Мы думали, что это будет быстрее, но лаборатории нужно больше времени - это нормальная практика", - указал Р.Хартманн.

По его словам, результаты вскрытия ранее подтвердили гибель людей в результате катастрофы и отсутствие "постороннего вмешательства третьей стороны".

По предварительным данным, 31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах под Франкфуртом-на-Майне потерпел крушение бизнес-джет Epic LT RA-2151G, на борту которого были трое граждан РФ. Германская сторона пока не подтверждает имена погибших и намерена проводить анализ ДНК.

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