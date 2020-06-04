Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 12:59

Лондон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Экспертное сообщество подвергло критике власти Испании в связи с ослаблением карантинных мер, принятых из-за пандемии COVID-19, пишет в четверг британское издание Financial Times.

Как отмечают эксперты, мнение которых приводит газета, согласно официальной статистике, за понедельник и вторник на этой неделе в стране не было зарегистрировано ни одной смерти вследствие заражения COVID-19, в то же время региональные власти Мадрида и Кастильи-Ла-Манчи сообщили о 17 скончавшихся пациентах с COVID-19. При этом министерство здравоохранения Испании сообщило, что не получало никаких данных о смертельных исходах среди инфицированных.

Такие расхождения в данных в стране, которая подверглась одному из самых мощных ударов COVID-19, продолжает FT, указывают на то, что ослабление мер является серьезным вызовом для Испании и порождает вводящее в заблуждение впечатление относительно того, что угроза коронавируса отступила, в связи с тем люди могут проявить безответственное поведение.

"Цифры нас сводят с ума, - комментирует ситуацию Джеффри Лазарус - глава исследовательской группы систем здравоохранения в барселонском университете мирового здравоохранения. - У цифры "ноль" - большая сила. Она порождает ложное чувство безопасности у населения".

Выступая в среду в парламенте, премьер-министр Испании Педро Санчес отметил, что "ноль летальных исходов - это достижение всех". При том, отмечает FT, выходить и заявлять о ноле летальных исходов тогда, когда смерти есть, - несколько двусмысленно.

В то же время ряд экспертов полагают, что расхождения в статистике обусловлены изменениями в подсчетах министерства здравоохранения Испании.

Правительство Испании ранее отказалось от ежедневной публикации статистических данных по ситуации с COVID-19 в стране и перешло на еженедельный формат. При этом в то время это изменение было введено, выяснилось, что летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в реальности - на 2 тыс. меньше, чем предполагалось ранее.

"На сто процентов - это проблема данных", - резюмирует Лазарус.

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