Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 23:01

Рим. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Конференция Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы "Контроль над вооружениями: бремя перемен" открывается во вторник в Риме.

"Конференция пройдёт в условиях продолжающегося кризиса контроля над ядерными вооружениями и эрозии принципов стратегической стабильности, причины чего обусловлены грядущим крахом Договора о ракетах средней и меньшей дальности", - говорится в документе, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что среди острых глобальных проблем контроля над вооружениями остаются "неясные перспективы" продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между США и РФ.

"Если продление СНВ состоится, то можно рассчитывать, что в течение 5 лет стороны сумеют найти решения по сохранению принципов стратегической стабильности на основе разработки нового Договора по СНВ", - приводятся в документе слова президента Люксембургского форума Вячеслава Кантора.

По мнению Кантора, было бы целесообразным разработать проект нового договора между США и Россией, а потом уже "рассматривать возможности привлечения в какой-нибудь форме Китая".

Среди других проблем отмечаются ситуация с денуклеаризацией Корейского полуострова и с выходом США из ядерной сделки с Ираном.

Эксперты обсудят возможность сохранения контроля над вооружениями и уход от гонки вооружений при отсутствии Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и вопросы сохранения контроля над стратегическими вооружениями после 2021 года.

"Особое внимание участники уделят предотвращению дальнейшего распространения ядерного оружия, мерам противодействия ядерному терроризму, а также перспективам дальнейшего сотрудничества России и США в ядерной сфере", - подчеркивается в сообщении.

Среди участников конференции - президент форума Кантор, экс-министр обороны США Уильям Перри, президент Российского совета по международным делам, ранее глава МИД РФ Игорь Иванов, директор фонда "Инициатива по снижению ядерной угрозы" Джоан Ролфинг, зампредседателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Лукин; председатель Оргкомитета Люксембургского форума, главный научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, профессор Владимир Дворкин.

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