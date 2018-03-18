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Этот контент был опубликован 18 марта 2018 г. 11:05 18.03.2018 - 11:05

Лондон. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибудут в Великобританию в понедельник для того, чтобы исследовать образцы вещества, использованного при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщил в воскресенье британский телеканал "Скай-ньюс" со ссылкой на главу МИД Великобритании Бориса Джонсона.

Ранее сообщалось, что ОЗХО официально подключилась к расследованию обстоятельств отравления С.Скрипаля и его дочери.

Как ожидается, на основании статьи восьмой Конвенции о запрещении химоружия эксперты ОЗХО возьмут собственные образцы. Ими могут стать пробы воздуха из дома С.Скрипаля, паба и ресторана, которые он посещал, пробы с его автомобиля и биомедицинские пробы, взятые у самих Скрипалей.

Ар бп

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