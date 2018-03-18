Эксперты ОЗХО в понедельник прибудут в Великобританию в рамках расследования инцидента со Скрипалем
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Лондон. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибудут в Великобританию в понедельник для того, чтобы исследовать образцы вещества, использованного при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщил в воскресенье британский телеканал "Скай-ньюс" со ссылкой на главу МИД Великобритании Бориса Джонсона.
Ранее сообщалось, что ОЗХО официально подключилась к расследованию обстоятельств отравления С.Скрипаля и его дочери.
Как ожидается, на основании статьи восьмой Конвенции о запрещении химоружия эксперты ОЗХО возьмут собственные образцы. Ими могут стать пробы воздуха из дома С.Скрипаля, паба и ресторана, которые он посещал, пробы с его автомобиля и биомедицинские пробы, взятые у самих Скрипалей.
Ар бп
Интерфакс