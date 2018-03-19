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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 15:35 19.03.2018 - 15:35

Лондон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыли из Гааги в британский город Солсбери для сбора проб вещества, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает в понедельник "Скай ньюс".

По его данным, инспекторы организации приступили к работе: они начали осмотр местности после того, как власти Великобритании пригласили ОЗХО исследовать образцы вещества, использованного при отравлении.

Ожидается, что на основании статьи восьмой Конвенции о запрещении химоружия эксперты ОЗХО возьмут собственные образцы.

Ими могут стать пробы воздуха из дома С.Скрипаля, паба и ресторана, которые он посещал, пробы с его автомобиля и биомедицинские пробы, взятые у самих Скрипалей.

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.

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