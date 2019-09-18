Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 20:16

Нью-Йорк (ООН). 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Эксперты ООН уже направились в Саудовскую Аравию для проведения расследования недавних атак на нефтяные объекты предприятия Saudi Aramco в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН, заявил генсек всемирной организации Антониу Гутерриш.

"В соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности с четким мандатом для этой цели эксперты ООН (...) уже отправились в Саудовскую Аравию. Они будут работать в соответствии с мандатом, который СБ ООН им предоставил. Это не первый раз. Это то, что четко определено мандатом СБ", - сказал он в ходе пресс-конференции в ООН.

По мнению Гутерриша, нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии представляют угрозу миру и безопасности, а значит этот вопрос находится в ведении Совета Безопасности ООН.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.

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