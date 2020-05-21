Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 20:32

Лондон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Группа экспертов ООН расследует данные о переброске восьми самолетов российского производства в Ливию для сил маршала Халифы Хафтара, сообщает в четверг Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, эксперты полагают, что самолеты прибыли в Ливию из Сирии, и если эта информация подтвердится, то "это станет свидетельством того, что иностранные державы, вовлеченные в девятилетний конфликт в Сирии, ведут опосредованную войну на полях сражений в Ливии".

На фоне информации о прибытии в Ливию этих самолетов дипломатические источники издания опасаются возникновения риска конфронтации Турции и России, которые в ливийском конфликте поддерживают разные стороны. Россия поддерживает силы Хафтара, а Турция - правительство национального согласия Ливии под руководством Файеза Сарраджа.

"Что турки будут сейчас сделать? Привезут свой собственный самолет? Мы переходим к следующей главе (конфликта - ИФ)", - говорит один из источников издания.

Также дипломаты опасаются того, что теперь все так или иначе вовлеченные в конфликт иностранные державы усилят поддержку тех сил в Ливии, которым помогали и ранее.

"Мы уже видели, как одна сторона предпринимает действия к эскалации, и вторая сторона поступает аналогичным образом", - говорит дипломат.

Ранее турецкая газета "Сабах" сообщила, что силы Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, после получения восьми боевых самолетов, объявили о скором начале крупнейшей воздушной операции в Ливии.

По словам командующего воздушных сил ЛНА Сакера аль-Джоруши, крупнейшая воздушная операция начнется в ближайшие часы.

Ранее глава МВД признанного ООН правительства национального согласия Фатхи Башагха заявил агентству Bloomberg, что не менее шести истребителей МиГ-29 и Су-24 перелетели c авиабазы Хмеймим в Сирии в расположение сил ЛНА. Однако, неясно, отмечает Bloomberg, стали ли эти самолеты пополнением сил Хафтара или уже принадлежали ему, но находились в Сирии на ремонте.

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