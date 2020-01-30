Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 15:46

Пекин. 30 января. ИНТЕРФАКС - Группа независимых экспертов пришла к выводу, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна объявить вспышку нового типа коронавируса чрезвычайно ситуацией в области международного общественного здравоохранения, пишет в четверг газета South Morning Post.

Ожидается, что эти 16 независимых специалистов на заседании чрезвычайного комитета ВОЗ в четверг рекомендуют главе международной организации Тедросу Адханому Гебрейесусу принять соответствующее решение.

В частности, бывший советник ВОЗ по вопросам контроля за инфекционными заболеваниями Хитоси Оситани заявил, что существует "неминуемый риск" распространения вируса в мире. Эксперт по инфекционным заболеваниям Центра медицинских исследований Университета имени Джона Хопкинса Амеш Адалья в свою очередь уверен, что объявление вспышки пневмонии чрезвычайной ситуацией помогло бы эффективнее бороться с эпидемией.

Ранее сообщалось, что в четверг в Женеве соберется чрезвычайный комитет ВОЗ для обсуждения ситуации вокруг распространения коронавируса.

Экстренный комитет ВОЗ дважды собирался на прошлой неделе для обсуждения вопроса, объявлять ли ситуацию вокруг нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области международного общественного здравоохранения.

Однако по итогам обеих встреч комитет принял решение, что пока преждевременно объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения.

По последним данным на территории Китая, где находится большинство заболевших, зафиксировано более 7 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса. В результате болезни умерли 170 человек.

Таким образом, по числу заболевших в Китае новый коронавирус уже превзошел вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) 2002-2003 гг. Тогда на территории материкового Китая было зафиксировано 5327 случаев заболевания.

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