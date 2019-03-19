Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 13:11

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Эксперты Совета Европы в области права - так называемая Венецианская комиссия - вывели стандарты в области финансирования НКО в странах-членах организации, говорится в пресс-релизе Совета Европы, поступившем в "Интерфакс".

На основании стандартов, представленных в докладе Венецианской комиссии, Комитетом министров Совета Европы могут быть приняты рекомендации, отмечается в заявлении СЕ.

"Рекомендации подготовлены с целью предотвращения дискриминации, а также с целью поддержать право НКО получать финансирование как от источников внутри страны, так и за ее пределами, для ведения независимой деятельности", - отмечается в заявлении.

Так, эксперты СЕ, среди прочего, рекомендуют странам-участницам организации создать благоприятные условия, в которых организации смогут работать эффективно, а также облегчить им доступ к финансированию, включая финансирование из-за рубежа, для обеспечения их целей.

Кроме того, Венецианская комиссия заключает, что властям стран следует воздержаться от проведения кампаний против организаций, получающих финансирование из-за рубежа, выставляя их в негативном свете.

В докладе отмечается, что право организаций искать и добиваться финансовых и материальных ресурсов защищается и является неотъемлемой частью права на свободу объединений, закрепленного в статье 11 Европейской конвенции о правах человека и статье 22 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Более того, финансирование как от источников внутри страны, так от иностранных источников рассматривается как важнейшее условие для существования и эффективной работы организаций.

Вместе с тем, в докладе отмечается, что любые ограничения свободы объединений, включая ограничения иностранного финансирования, могут считаться законными только в том случае, если эти ограничения направлены на предотвращение реальной, а не гипотетической угрозы.

На протяжении последних четырех лет эксперты Венецианской комиссии неоднократно выступали с критикой неверного толкования европейских стандартов в области финансирования НКО из-за рубежа в странах-членах организации, включая Украину, Венгрию и Россию, подчеркивается в нем.

Доклад был подготовлен по запросу генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда.

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