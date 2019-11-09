Лондон. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Эксперты полагают, что уровень производства сельскохозяйственной продукции в КНДР в 2019 году оказался ниже, чем обычно, сообщает в субботу телеканал BBC со ссылкой на организацию Geoglam.
Сокращение урожая, отмечает телеканал, усугубит и без того тяжелую ситуацию с продуктами питания в КНДР.
В Geoglam полагают, что причиной низкого урожая стали редкие дожди и низкий уровень воды в водохранилищах. В частности, засуха затронула так называемую "зерновую чашу" КНДР: провинции Хванхэ-Пукто, Хванхэ-Намдо и Пхенан-Намдо.
Сбор урожая в этих провинциях завершился, однако его количество оказалось ниже среднего, отмечает телеканал.
Созданная в рамках G20 организация Geoglam, занимающаяся наблюдениями в сфере сельского хозяйства, использовала спутниковые снимки, чтобы отследить ситуацию с урожаем в КНДР.
По данным ООН, четверо из 10 жителей Северной Кореи нуждаются в продовольственной помощи. Нехватку продовольствия усугубляют международные санкции, действующие в отношении КНДР из-за ядерной программы, отмечает BBC.
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