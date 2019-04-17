Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 9:20

Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Эксперты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований зафиксировали активность на главном ядерном объекте КНДР в Йонбене, сообщают американские СМИ.

Согласно докладу экспертов, на спутниковых снимках от 12 апреля этого года можно различить пять специальных вагонов рядом с объектом, на котором занимаются обогащением урана, а также рядом с радиохимической лабораторией.

"В прошлом такие специализированные вагоны, как предполагается, были задействованы в перевозке радиоактивных материалов или в операциях по переработке", - говорится в докладе.

Таким образом, по мнению специалистов из США, нынешняя активность на объекте в Йонбене "не исключает того, что они (специализированные вагоны - ИФ) могут использоваться для осуществления такой же деятельности".

В конце марта южнокорейские спецслужбы выразили мнение, что установка по обогащению урана, которую КНДР построила в главном ядерном комплексе в Йонбене, "работает в обычном режиме".

По их информации, Пхеньян на фоне переговоров с Сеулом и Вашингтоном о денуклеаризации Корейского полуострова приостановил испытания ракет, однако не прекратил развития своей ядерной программы.

В конце февраля состоялся второй саммит лидеров США и КНДР, который закончился преждевременно и без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

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