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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 20:35 28.05.2018 - 20:35

Рим. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Эксперты в области конституционного права полагают, что для проведения процедуры импичмента в отношении президента Италии нет достаточных оснований, сообщают итальянские СМИ.

"Нет предпосылок для нарушения статьи 90, так как президент Маттарелла использовал власть, как раз положенную ему по конституции", - рассказал в интервью газете "Коррьере делла сера" профессор университета Сапиенца Массимо Лучиани.

Статья 90 конституции Италии предполагает, что Президент Республики не ответствен ,за действия, совершенные во время исполнения своих функций, исключая государственную измену пли посягательство на Конституцию.

Также в поддержку действий С.Маттареллы выступили профессоры из школы Паоло Бариле, заявив, что "в данном контексте, поведение президента Маттареллы полностью вписывается в нормы Конституции и в практику", пишет издание "Хаффингтон пост".

Бывший председатель Конституционного суда Италии Уго Де Сьерво заявил, что С.Маттарелла исполнил свои обязанности "более чем правильно".

"Закон о формировании правительства гласит, что президент республики назначает министров по предложению главы совета министров. И это не просто нотариальная роль, это власть, которая не проявлялась публично, потому что политическая система принимала правила игры", - отметил он в интервью газете "Стампа".

В воскресенье С.Маттарелла объявил, что не одобрил предложенный состав правительства, так как на пост министра экономики претендовал Паоло Савона - экономист известный резкой критикой в адрес ЕС. В частности, он противник продвигаемых Брюсселем мер жесткой бюджетной экономии в европейских странах. Президент Италии пояснил, что увидел в этой кандидатуре опасность для экономики страны. Однако в коалиции наотрез отказались предложить альтернативного кандидата на должность главы министерства экономики.

После этого Луиджи Ди Майо, чья партия движение "Пять звезд" стала лидером по количеству голосов, набранных на парламентских выборах, призвал объявить президенту импичмент. Его партнёр по пытавшейся сформировать правительство коалиции, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини жестко раскритиковал решение президента страны.

В понедельник С.Маттарелла поручил экономисту Карло Коттарелли сформировать техническое правительство. Ожидается, что если правительство К.Коттарелли не получит доверие в парламенте, то в стране пройдут новые выборы. Сам К. Коттарелли заявил, что парламентские выборы в Италии могут быть вновь проведены после августа этого года, если сформированное им правительство не получит вотума доверия.

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