Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 8:30

Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Подполковник армии США Александр Виндман заявил в конгрессе, что в стенограмме разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, опубликованной Белым домом, не хватает нескольких важных фраз, сообщает в среду газета The New York Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Так, среди заявлений, не попавших в стенограмму, были слова Трампа о том, что ему известно о существовании аудиозаписей, на которых бывший вице-президент США Джо Байден обсуждает коррупцию на Украине. Кроме того, в стенограмму, не вошли упоминания Владимиром Зеленским компании Burisma Holdings, в которой работал сын Байдена Хантер.

Виндман занимает должность директора департамента Европы Совета национальной безопасности США и считается главным экспертом по Украине в Белом доме.

Виндман сообщил, что он пытался внести изменения в стенограмму, которую в итоге опубликовал Белый дом, добавив туда опущенные заявления Зеленского и Трампа, но не преуспел. Виндман не указал причину, по которой эти фразы не были внесены в опубликованную стенограмму.

Заявления по поводу стенограммы Виндман сделал на закрытых слушаниях в Конгрессе США о попытках Белого дома оказать давление на власти Украины.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

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