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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 15:35 07.06.2018 - 15:35

Брюссель. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Спецдокладчик ООН по правам человека в Северной Корее Томас Охеа Кинтана выразил надежду на то, что саммит лидеров КНДР и США приведет к развитию диалога с Пхеньяном по гуманитарным вопросам, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Т.Охеа Кинтана в ходе разговора с журналистами обратил внимание на нехватку продовольствия в КНДР. Также он заметил, что 10 млн человек в Северной Корее нуждаются в гуманитарной помощи.

"Ситуация критическая", - сказал он.

Эксперт ООН отметил, что американские официальные лица, с которыми он общался, признали важным обсуждение с КНДР вопросов прав человека. Т.Охеа Кинтана выразил надежду, что президент США Дональд Трамп поднимет этот вопрос в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре или на возможных последующих встречах.

Также Т. Охеа Кинтана призвал Ким Чен Ына объявить общую амнистию для политических заключенных, чтобы "послать очень важный сигнал".

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