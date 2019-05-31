Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 12:57

Лондон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Состояние основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа указывает на то, что он в течение долгого времени подвергался столь сильному психологическому давлению, что его можно приравнять к пыткам, считает специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер.

"Особенно тревожит психологическое состояние и его постоянное беспокойство. Было заметно, что у него есть ощущение, что все вокруг представляют для него угрозу", - приводит газета The Guardian слова Мельцера, который ранее в мае посетил Ассанжа в тюрьме. Издание не уточняет, когда именно Ассанж подвергался такому давлению: уже после ареста или во время многолетнего пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.

По словам спецдокладчика ООН, в поведении и состоянии Ассанжа были заметны "симптомы, связанные с тем, что он подвергался длительное время психологическим пыткам".

Эксперт ООН рассказал, что из-за этого вести беседу с основателем WikiLeaks было сложно, поскольку он был "чрезвычайно беспокойным и погруженным в собственные мысли".

Ожидается, что в пятницу Мельцер обратится к правительству Великобритании и призовет его не экстрадировать Ассанжа в США. По данным The Guardian, спецдокладчик ООН выразит опасения, что права основателя WikiLeaks будут грубо нарушены, если его экстрадируют в США.

"В течение последних девяти лет господин Ассанж подвергался постоянному жестокому обращению в разных проявлениях: начиная с систематического судебного преследования и заканчивая угнетающей изоляцией, притеснением и постоянным наблюдением за ним внутри посольства, а также начиная с коллективных насмешек, оскорблений и унижений и заканчивая повторяющимися призывами к его убийству", - приводит газета выдержки из речи, с которой Мельцер обратится к британским властям.

В настоящее время Ассанж отбывает заключение в Великобритании. В начале мая его приговорили к 50 неделям за нарушение условий освобождения под залог.

Ранее сообщалось, что основателя WikiLeaks перевели в больничное отделение тюрьмы Белмарш. Из-за плохого состояния Ассанж не смог принять участие в видеоконференции во время судебных слушаний 30 мая.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks, который скрывался там порядка семи лет. Власти Эквадора также разрешили забрать личные вещи Ассанжа.

Минюст США в апреле сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров в США.

Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу по еще 17 пунктам.

Все новые обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США. Такой шаг минюста США может привести к существенно более суровому наказанию Ассанжа в случае его экстрадиции из Великобритании.

По каждому из пунктов ему грозит по 10 лет тюрьмы. А с учетом выдвинутых ранее обвинений, Ассанжа в худшем для него случае могут приговорить, в общей сложности, к 175 годам тюремного заключения.

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